Bioklas geselecteerd voor Biënnale van Venetië 13 juni 2018

De nieuwe bioklas van Edegem in hangar 23 van het Fort V is geselecteerd voor de kunstmanifestatie de Biënnale van Venetië. Het architectenbureau heeft het vaste stramien van het bouwproces doorbroken.





In 2017 startte het Brusselse BC Architects & Studies de bouw van de nieuwe bioklas in Hangar 23 van Fort 5 in opdracht van het gemeentebestuur. Op 16 april werd de nieuwe bioklas officieel geopend en kreeg het eerste klasje er al les.





"De bioklas is gebouwd volgens het principe van een box in een box", legt architect Wesley Degreef uit. "Het is opgetrokken uit milieuvriendelijke gecompresseerde bakstenen van lokale aarde. Architectuurstudenten maakten de stenen zelf ter plaatse met buurtbewoners en andere participanten. Samen maakten we 19.000 leemstenen voor de bioklas. Het gebouw werd geïsoleerd met het duurzame kalkhennep. Wat we met de bioklas probeerden te bereiken is om het vaste stramien van het bouwproces om te gooien. Normaal gezien stelt een architect een plan op, wordt er een aanbesteding gedaan en vanaf dan is het aan de aannemer. Omdat we dat afgesloten proces doorbroken hebben, zijn we geselecteerd voor de Biënnale."





"Het is een enorme eer dat ons project geselecteerd is voor de kunsthappening", gaat Degreef verder. "Er zijn zeventig andere architectenbureaus van over heel de wereld geselecteerd. Over velen van hen geef ik zelf architectuurles op Sint-Lucas."





"Tegen september willen we de oude bioklas afbreken en de hangar waarin de nieuwe bioklas staat, moet volledig gerenoveerd worden", zegt schepen Goedele Van der Spiegel. (BSB)