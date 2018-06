Biljartclub Sint-Jozef bestaat vijftig jaar 20 juni 2018

Het gemeentebestuur van Edegem zette biljartclub Sint-Jozef in de bloemetjes naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van de club. "49 jaar geleden was ik er al bij, dus ik heb één jaar gemist", lacht de trotse voorzitter van de biljartclub, Paul Van den Bosch (67). "De eerste zes leden gingen elke dinsdagavond na de mis een pint pakken of een koffie drinken in café De Schans. Er ontbrak daar maar één ding, een biljarttafel. Een week later had de lokale brouwer dat probleem al opgelost en had hij een biljarttafel in het café geplaatst. Onze hobbybiljartclub was een feit."





Sint-Jozef telt nog zo'n twintig leden, maar leent ook zijn materiaal uit aan externe clubs, wat het totaal aantal spelers 65 maakt. "We zijn heel fier dat we dit hebben kunnen uitbouwen. We hebben veel aan wijlen August Willems te danken, de allereerste voorzitter van Sint-Jozef." De club komt nog elke dinsdag samen van zes uur tot middernacht in PC De Schans in de Molenveldlaan.











