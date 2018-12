Bijna drie miljoen euro subsidie gevraagd voor restauratie Hof ter Linden Goedkeuring erfgoed- en natuurbeheerplan eerste stap richting premie Sander Bral

27 december 2018

15u12 0 Edegem Het gemeentebestuur van Edegem, Kempens Landschap en het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos hebben het subsidiedossier voor de restauratie van Hof ter Linden ingediend bij de Vlaamse overheid. De drie eigenaars van het kasteeldomein willen een Vlaamse premie loskrijgen van 2.890.000 euro voor de restauratie van het kasteel en de omgeving die in totaal ruim vier miljoen euro kost.

Het kasteeldomein Hof ter Linden in Edegem werd in 2012 door het gemeentebestuur, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos uit privéhanden gehaald om er een publiek park van te maken. De toegankelijkheid van het beschermde binnenplein werd al aangepakt, de vijverbalustrade en de trap werden vernieuwd, de monumentale gietijzeren poort werd opgesmukt en er liggen intussen ook nieuwe trage wegen in het domein. Beide koetshuizen werden gerestaureerd en private partners uit de horecawereld deden daar al hun intrek. In januari start de aanleg van het vlonderpad dat de westelijke trage weg moet afmaken.

“De drie eigenaars hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de opmaak van een geïntegreerd erfgoed- en natuurbeheerplan dat de visie en werken voor de komende 24 jaar voor het domein en de gebouwen vastlegt”, zegt Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Eén van de grote werken die in dat dossier is opgenomen is de restauratie van het kasteel zelf. Deze maand kregen we de melding dat het beheerplan is goedgekeurd door de Vlaamse diensten. Dat is een vereiste om aanspraak te kunnen maken op de subsidies voor de restauratie van het kasteel.”

“We vragen een premie voor de restauratie van zowel de buitenzijde als de binnenkant van het gebouw”, vult uittredend schepen voor parken, Goedele Van der Spiegel (Groen), aan. “Bij de renovatie zal onder andere aandacht besteed worden aan de toegankelijkheid van minder mobiele bezoekers. Het gelijkvloers van het kasteel wordt bereikbaar gemaakt met een platformlift en er wordt sanitair voor andersvaliden voorzien. De toiletten voor validen komen in de kelder, die waterdicht gemaakt moet worden.”

Het kasteel wordt daardoor klaargemaakt voor toekomstige gebruikers zoals uitbaters van een bed & breakfast of een businessclub. House de Neuf, de organisatie die momenteel evenementen organiseert in het kasteel, kan in 2019 blijven.

“Vanwege de hoge erfgoedwaarde van het gebouw en het zeer waardevolle interieur, is het kostenplaatje van de totale restauratie niet gering”, besluit Jan De Haes (N-VA), provinciaal gedeputeerde en voorzitter van Kempens Landschap. “De raming bedraagt 4.121.030 euro waarvan zo’n 3,6 miljoen euro in aanmerking komt voor een subsidie van tachtig percent.”

Het project komt dus in aanmerking voor een totale subsidie van 2.890.000 euro. Het is nog niet duidelijk wanneer die premie verkregen zal worden. Er wordt verwacht dat de ingrijpende werken aan het kasteel in 2020 van start kunnen gaan.