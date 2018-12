Bewoners Collegewijk zijn sluipverkeer beu Buurt houdt zelf enquête: helft van bevraagden wil extra snelheidsmetingen en camera’s Sander Bral

18 december 2018

16u59 0 Edegem Misnoegde bewoners van de Edegemse Collegewijk hebben na onbeantwoorde klachten over het sluipverkeer in hun buurt zelf een enquête georganiseerd. Bijna de helft van 220 bevraagden ziet een oplossing in snelheidsmetingen maar ook een circulatieplan en zelfs een permanente knip kan op bijval rekenen.

De problematiek rond het sluipverkeer in de Collegewijk komt niet uit de lucht gevallen. Bewoners ergeren zich al jaren aan de verkeerssituatie in hun buurt. Maandagavond trok de buurt met een zelf afgenomen enquête richting gemeenteraad om druk uit te oefenen op het huidige en het volgende gemeentebestuur.

“We hebben met een verzoekschrift van de burger de verkeersproblemen in onze buurt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad gezet”, zegt Vera Hans uit de Adrien de Gerlachestraat, die het woord voert voor de buurtbewoners. “Vele bewoners hebben individueel al problemen aangekaart maar er kwam nauwelijks of geen antwoord van zowel schepen voor mobiliteit als burgemeester. Bestuurders ontvluchten de files op de centrale verkeersassen in de regio om hier in onze wijk ook stil te komen staan. Onveilige situaties, frustratie en regelrechte verkeersagressie zijn de rechtstreeks gevolgen.”

“Onze woonwijk kan al dat extra verkeer niet slikken”, klinkt het nog. “De straten zijn te smal voor verkeer in beide richtingen. Bestuurders racen van de ene verkeersremmer richting de andere en jagen fietsers richting voetpaden. Om een extra draagvlak te creëren, hebben we een enquête afgenomen in de buurt. Niet enkel ter bevestiging van de onveilige situatie maar ook om samen na te denken over mogelijke oplossingen.”

Van de 520 aangeschreven huishoudens, hebben 220 de enquête volledig ingevuld. 47% daarvan gaf een score van 9 of 10 op 10 op de vraag of het verkeer in de wijk storend of problematisch is. Slechts 7% gaf een score van 1 of 2. Bijna de helft ziet een oplossing in zowel extra snelheidsmetingen als het installeren van ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning. Een derde is voorstander van een circulatieplan met enkelrichtingsstraten, fietsstraten en verdwijnpalen tijdens zowel avond- als ochtendspits. 17% van de buurtbewoners ziet zelfs geen graten in een permanente knip.

“De verdwijnpalen kunnen niet meer gebruikt worden door de aanslepende werken in de Minervawijk”, reageert huidig en toekomstig schepen voor mobiliteit, Birre Timmermans (N-VA). “Eind januari zijn we daar eindelijk van verlost en kunnen we opnieuw metingen en verkeerstellingen uitvoeren zodat we nadien voor een geschikte oplossing kunnen zorgen.”

Bij de buurtbewoners klinkt er teleurstelling na de gemeenteraad van maandag. “We wisten natuurlijk dat er niet onmiddellijk een oplossing uit de bus zou komen, maar we zijn hetzelfde vage antwoord van de schepen intussen wel beu”, zucht Vera. “De problemen worden op de lange baan geschoven en niet aangepakt. Bij CD&V was er veel enthousiasme over de ANPR-camera’s op de gemeenteraad en Groen ondersteunde het circulatieplan. Maar Groen heeft vanaf januari nog weinig te zeggen en CD&V al helemaal niet. Het is de absolute meerderheid van N-VA die met een oplossing moet komen.”