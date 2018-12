Betreurde Marc Sluszny krijgt ‘Memory Wall’ in favoriete sportclub David Acke

10 december 2018

20u14 0 Edegem De omgekomen avonturier Marc Sluszny heeft in de Edegemse sportclub David Lloyd Antwerp een sereen eerbetoon gekregen. De avonturier kwam de voorbije zomer om het leven bij een duikongeval in grotten nabij het Zuid-Franse Perpignan. Hij werd in september begraven in Israël, een maand later gevolgd door een steenlegging. Er werd een Memory Wall, een kunstwerk voorgesteld en een herdenkingsboek ingericht.

In beperkte kring hebben vrienden en familie het leven van Marc Sluszny gevierd in Edegem. In zijn sportclub en tweede thuis David Lloyd Antwerp in Edegem kreeg de avonturier een sereen eerbetoon met de inhuldiging van een Memory Wall, een kunstwerk, mini-bibliotheek en een herdenkingsboek waar iedereen een herinnering of woordje kan achterlaten. De avonturier kwam de voorbije zomer om het leven bij een duikongeval in grotten nabij het Zuid-Franse Perpignan. Hij werd in september begraven in Israël, een maand later gevolgd door een steenlegging.

Ambassadeur

“We vonden het belangrijk dat we in België ook iets deden om Marcs nalatenschap te eren en om samen het tragisch verlies een plaats te geven. Dat deden we door zijn leven te vieren en bijzondere verhalen met elkaar te delen. Daarbij kwamen natuurlijk vooral de vele facetten van Marc als persoon aan bod: de topsporter, mental coach, extreem avonturier, vriend en vader”, vertelt Sigal Rabinovitz, Member Experience & Marketing Manager van David Lloyd Antwerp. Marc was voor de sportclub een belangrijke ambassadeur en dat wilde de club niet zomaar laten passeren. “Marc kreeg zijn eigen ‘Memory Wall’ met een speciaal kunstwerk, verschillende foto’s en we geven mensen de kans om er te bladeren in één van zijn boeken.” In een herdenkingsboek kan iedereen een boodschap nalaten. Het boek zal later aan de familie overhandigd worden.

De familie laat weten “dat Marc niet zou willen dat er om hem getreurd wordt”. “Integendeel, hij had graag gehad dat we met een grote glimlach aan hem zouden terugdenken en dat ieder van ons de vele herinneringen die ze met hem delen, zouden koesteren. We hebben het vaak met hem over zijn exploten gehad. Hij genoot een aanleg die anderen misschien moeten missen. Wij zijn als familie heel dankbaar dat we dit met zijn vrienden hier in de club mochten delen. Sport was voor Marc de belangrijkste sleutel tot geluk in het leven. De mensen in zijn sportclub waren een deel van zijn familie.”

Ook Edegems burgemeester Koen Metsu betuigde tijdens de viering namens de gemeente zijn steun. “Ik mocht deze unieke man op een bijzondere manier zeer nauw leren kennen de afgelopen jaren. Marc leerde me hoe je van problemen uitdagingen maakt. En van een uitdaging een oplossing. Zijn levenswijsheid en zijn bijzondere ervaringen verrijkten mijn leven en dat van zoveel anderen. En om Marc te citeren: het gaat niet over hoe groot hij wel was, maar wel over hoe groot we zijn geest levend zullen houden.”