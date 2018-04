Bestuurster vliegt over de kop 09 april 2018

De Fort V-straat in Edegem werd zaterdagnamiddag opgeschrikt door een spectaculair verkeersongeval. Een bestuurster reed in een Opel door de straat toen ze om een nog onbekende reden de controle over het stuur verloor. Daardoor botste ze tegen een geparkeerde wagen. Door de knal werd haar auto weggekatapulteerd en kwam die op zijn dak terecht. De bestuurster kreeg ter plaatse hulp toegediend van een medisch urgentieteam. Daarna werd ze gewond overgebracht naar het ziekenhuis. (BSB)