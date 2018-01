Berkenhof krijgt glazen paviljoen BERCOHOF KOOPT SITE EN BOUWT ER COHOUSINGPROJECT SANDER BRAL

31 januari 2018

02u40 0 Edegem De groep BerCoHof zal op de site Berkenhof een cohousingproject realiseren voor private woningen met gemeenschappelijke functies. "We gaan het Berkenhof opfraaien met een glazen paviljoen", klinkt het bij BerCoHof.

Het is al enkele jaren bekend dat de site Berkenhof aan de Kontichstraat, waar voordien het belastingkantoor en enkele andere gemeentediensten gevestigd waren, wordt omgevormd tot een cohousingproject. Het gemeentebestuur ging daarvoor op zoek naar ondernemers die hun schouders onder dit project willen zetten. "We hebben ervoor gekozen om de locatie niet op de markt te zetten voor een klassiek woonproject", verduidelijkt Brigitte Goris (N-VA), schepen voor Wonen. "De locatie is geschikt voor een duurzaam woonproject dus besloten we om te experimenteren met cohousing." In het najaar werden vier kandidaturen weerhouden en deze week kwam BerCoHof als winnaar uit de bus.





Rode beuk blijft

"De groep BerCoHof kon met het voorlopige ontwerp van DAMarchitecten uit Berchem de jury overtuigen met een sterk dossier", gaat Goris verder. "De groep straalt professionaliteit uit, heeft zich juridisch goed georganiseerd én heeft goesting om dit project te trekken."





"Wij zijn enorm blij dat het gemeentebestuur in ons project gelooft", zegt Luk Macken, die het woord neemt voor BerCoHof. "De groene ruimte die er nu is, willen we maximaal benutten. Samen met de architecten kozen we voor een buitenruimte die als een geheel ontworpen is maar een mix is van woontypes met eengezinswoningen en appartementen. Omdat we de groene tuin niet willen raken, kiezen we voor een ondergrondse garage en de prachtige rode beuk blijft de blikvanger van de site."





Buurtfeest

"Het Berkenhof, onze gemeenschappelijke ruimte, willen we uitbouwen met een glazen paviljoen. We hopen ook inkomsten te halen uit de verhuur van de eerste en de tweede verdieping van het landhuis aan een vrij beroep en er mensen begeleid zelfstandig te laten wonen."





BerCoHof wil het gemeenschapsgevoel versterken door aansluiting te zoeken naar de onmiddellijke buurt. Het glazen paviljoen is beschikbaar voor verhuur voor kleinschalige feesten, workshops of andere evenementen. De rechtstreekse buren kunnen aansluiting maken met hun eigen tuinen door achterpoortjes te bouwen en de site en BerCoHof plant elk jaar een groot buurtfeest.





"Experimenteren met cohousing is iets dat vooral in Gent al gebeurt", vult burgemeester Koen Metsu (N-VA) aan. "Voor een gemeente als Edegem is het een primeur. De groep die zich waagt aan dit project heeft het plan zelf uitgedacht, zal het eigenhandig realiseren, er gaan wonen en ook beheren."





Om het project mogelijk te maken zal het gemeentebestuur het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moeten aanpassen. Tegen eind 2018 zal dat RUP van kracht zijn. Ondertussen moet BerCoHof aan de slag met de opmerkingen van de gemeente en als de procedure naar plan verloopt kan de eerste steen gelegd worden in de zomer van 2019.