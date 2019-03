Belgische wereldkampioenen en G-sporters zij aan zij op hockeytornooi Sander Bral

07 maart 2019

15u55 0 Edegem De derde keer al nemen een honderdtal G-spelers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië het tegen elkaar op in de G-happening op de velden van de Edegemse Royal Victory Hockey Club. De spelers met mentale en fysieke beperkingen zullen bijgestaan worden door enkele Red Lions en Red Panthers.

Zaterdag organiseert Royal Victory voor de derde keer de G-happening waar G-spelers uit heel het land het tegen elkaar zullen opnemen op vier verschillende niveaus. Bij het eerste deel van het event worden verschillende vaardigheden ingeoefend en nadien worden er wedstrijdjes gespeeld. Het sportfeest wordt afgesloten met een prijsuitreiking en een gezamenlijke lunch.

Naast de G-coaches van de hockeyclub zelf zal het tornooi in goede banen geleid worden door nationale hockeyheldinnen zoals Anne-Sophie Weyns, Emma Puvrez, Michelle Struijk en Michelle Struijk van Red Panthers. Red Lions wordt dan weer vertegenwoordigd door wereldkampioenen Felix Denayer, Florent Van Aubel, Loïck Luypaert, Emmanuel Stockbroeckx en kapitein Thomas Briels.

“Victory was en is de voortrekker van G-hockey in België”, klinkt het bij de club. “Onze Victory Wanderers zijn een volledig geïntegreerd onderdeel van de Edegemse club, die in januari onder andere door haar G-werking werd uitgeroepen tot club van het jaar door de Europese Hockeyfederatie.”