Bart Breugelmans trekt CD&V-lijst 07 mei 2018

CD&V Edegem trekt met Bart Breugelmans als lijsttrekker naar de verkiezingen van oktober. Op de tweede plaats staat Ann De Cleyn. Een heel bewust keuze. "Als CD&V willen we enorm inzetten op het sociaal beleid in onze gemeente. Met mijn ervaring als gemeenteraadslid in combinatie met de ervaring van Ann als lid van de OCMW-raad, kunnen we het verschil maken", aldus Breugelmans. Op plaats drie komt jongerenvoorzitter Adrian De Weerdt, die meteen voor zijn vuurdoop komt te staan. Pascale Swolfs en Wim Verrelst vervolledigen de top vijf. Het volledige verkiezingsprogramma wilt Breugelmans nog niet uit de doeken doen. "We willen inzetten op verjonging en vernieuwing. Daarom zullen we binnenkort nog enkele nieuwe namen bekendmaken. Daarnaast willen we de verenigingen in Edegem opnieuw laten floreren. De rest van het programma maken we later bekend." (ADA)