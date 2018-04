Balletje slaan op nieuw waterveld ROYAL VICTORY HOCKEY CLUB HULDIGT HAVN-VELD IN SANDER BRAL

30 april 2018

02u35 0 Edegem Bij de Edegemse Royal Victory Hockey Club is het nieuwe waterveld officieel ingehuldigd. Vlaams minister van Sport kwam het veld zelf inslaan en benadrukte de overheidssteun aan sportcomplex Kattenbroek: "Een miljoeneninvestering voor alle gevestigde clubs moet het volk goesting doen krijgen om meer te sporten."

Een hoogdag voor het Edegemse en bij uitbreiding Vlaamse hockey gisteren. De Royal Victory Hockey Club aan het sportcomplex Kattenbroek investeerde met steun van de Vlaamse overheid in een gloednieuw waterveld dat tot het 'Havn-veld' werd gedoopt. "Dankzij de Vlaamse overheid, het lokale bestuur en onze eigen inspanningen hebben we dit veld kunnen aanleggen voor onze tachtig teams die hier actief zijn", klinkt het fier bij de hockeyclub. "In München hebben ze de Allianz Arena, in Edegem het Havn-veld."





Snelheid

Het Havn-veld is gemaakt van zeer korte polyethyleen vezels. De voornaamste voordelen zijn de snelheid en het consistent rollen van de hockeybal en het feit dat brandwonden door vallen en uitglijden tot het verleden horen. De aanleg, het gebruik en onderhoud van een waterveld is wel veel duurder dan de klassieke kunstmat. "De eerste tekenen van de sport hockey dateren blijkbaar al van vijfhonderd voor Christus, maar wellicht was de sport toen wel anders gefaciliteerd", lacht burgmeester Koen Metsu (N-VA). "Wij willen vooral de club bedanken voor hun geduld terwijl alle administratieve zaken afgehandeld moesten worden. Ook heeft Royal Victory de andere clubs op deze terreinen gestimuleerd om mee op de kar te stappen en te investeren in Kattenbroek."





Ook Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters (N-VA), woonde de inhuldiging bij. "Het is mijn bedoeling om zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk te laten sporten", verkondigt Muyters. "Daarvoor is in de eerste plaats goede infrastructuur nodig om het volk goesting te doen krijgen om actief deel te nemen. We hebben met de Vlaamse overheid dan ook niet getwijfeld om dit ambitieus project te steunen Vanaf nu zullen we ook elk jaar vijf miljoen euro extra in sport investeren. De voorwaarden daarvan zijn dat de clubs en lokale besturen met de ideeën komen en dat er met alle instanties goed wordt samen gewerkt. Het verhaal van Royal Victory is hierin een schoolvoorbeeld."





Clubhuis

De volledige investering van de site Kattenbroek bedraagt zes miljoen euro en voorziet naast het nieuwe waterveld ook een nieuw clubhuis voor het hockey, nieuwe kunstgrasvelden voor de voetbalclub, overdekte tennisterreinen, kleedkameraccomodatie, padelterreinen en de nieuwe trampolinehal. Ruim één miljoen komt van de Vlaamse overheid. "Met zulke infrastructuur heeft niemand nog een excuus om níet te sporten", besluit de minister.