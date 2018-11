Amerikaanse artiest Jim Shore te gast in Disneywinkel Sander Bral

09 november 2018

11u04 0 Edegem De bekende Amerikaanse cartoonist en kunstenaar Jim Shore komt naar Edegem zondag. Hij is eregast op de opendeurdag van de Disneywinkel in de Doelveldstraat. Shore doet tijdens zijn Europese toer Edegem als enige locatie in België aan.

Hij is vooral bekend voor zijn collectie ‘Disney Traditions’, die uit een serie poppetjes bestaat van bekende Disneyfiguren zoals Mickey Mouse en Pinokkio. Zaakvoerder Tom Van Gool opende met zijn bedrijf DNexus in 2016 naast zijn filiaal in de Antwerpse Hoogstraat ook in Edegem een Disneywinkel. Die werd de afgelopen jaren herhaaldelijk gerenoveerd met onder andere nieuwe toonzalen voor figuurtjes van Star Wars en de superhelden van Marvel. Beide franchisen zijn intussen eigendom van Disney. Van Gool verwacht zondag Disneyliefhebbers en verzamelaars uit binnen- en buitenland.