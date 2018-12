Al 170 geïnteresseerden voor huis in ‘duurzaamste wijk van de provincie’ Sander Bral

19u17 0 Edegem De interesse in de eerste 76 van 350 nieuwe wooneenheden op de oude site van Agfa-Gevaert in Edegem is enorm. 170 kandidaten boden zich al aan. Zaterdagmiddag deed projectontwikkelaar Revive haar definitieve plannen uit de doeken voor wat het zelf de meest duurzame wijk van de provincie noemt.

Tegen 2025 moet de oude bedrijfssite van Agfa-Gevaert op Edegems grondgebied 350 nieuwe woningen huisvesten omgeven door 23.500 vierkante meter groen. De nieuwe woonwijk Minerve werd eerder al bekend gemaakt door Revive maar zaterdag stelde de projectontwikkelaar haar definitieve plannen voor aan geïnteresseerde kopers. Tussen de woonblokken komen drie parkzones, twee speeltuinen en een groene rustzone. Daarnaast voorziet het gebied ook acht collectieve en 59 private tuinen. In de eerste fase, die tegen 2021 klaar moet zijn, komen zestig appartementen en zestien woningen van de hand van POLO Architects. Het is voor die wooneenheden waarvoor nu al 170 potentiële kopers zich hebben aangeboden.

Groeiwoning

“Tijdens die eerste fase lanceren we een gloednieuw concept”, benadrukt Nicolas Bearelle, CEO van Revive. “Vier van de zestien woningen worden zogenoemde groeiwoningen. Dat zijn huizen van twee verdiepingen waar alles voorzien is om er op termijn nog een derde bouwlaag op te zetten. Zo kunnen jonge koppels eerst een betaalbare woning op maat kopen om er later op uit te breiden wanneer bijvoorbeeld hun gezin uitbreidt of wanneer ze meer financiële ademruimte hebben.”

Duurzaamste wijk

Minerve moet volgens Revive de meest duurzame wijk van heel de provincie Antwerpen worden. De wijk wordt volledig autoluw en geen enkele verwarmingsinstallatie zal op fossiele brandstoffen werken. Parkeren gebeurt grotendeels ondergronds waar ook elektrische laadpalen komen. Op elke woning wordt plaats voorzien om zonnepanelen te leggen als de koper daar zelf voor kiest.

“We gaan nog verder dan dat”, gaat Bearelle verder. “We zijn met watermaatschappij Water-link aan het onderzoeken of het regenwater van de omliggende bedrijven kunnen opvangen om het ter plaatse te zuiveren. Zo kunnen we regenwater maximaal benutten en de riolering zo weinig mogelijk belasten.”

Ook de bouw zelf verloopt zo duurzaam mogelijk. Bouwmaterialen van de oude fabrieksgebouwen worden gerecycleerd en het puin dat overblijft wordt hergebruikt om nieuwe wegen, paden en zitbanken aan te leggen. Het plan voorziet ook concrete maatregelen om het overstromingsgevaar in de buurt aan te pakken.

Midden 2019 start de bouw van de eerste wooneenheden waarin tegen 2021 de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. Appartementen vanaf 200.000 euro en woningen vanaf 280.000 euro.