AGFA-site krijgt 350 woningen en groene zone 28 februari 2018

Het ruimtelijk uitvoeringsplan AGFA Gevaert werd op de laatste gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Daarmee ligt de weg open om de site te herbestemmen naar een groen woongebied. "Na tien jaar onderhandelen wordt de verlaten en verwaarloosde site eindelijk aangepakt", klinkt het bij het Edegems gemeentebestuur. "De klemtoon ligt op participatie, duurzaamheid en een verscheidenheid aan wonen. Meer concreet zullen er ongeveer 350 woningen kunnen komen in een open en groene site. De helft van het totale terreinoppervlak wordt openbaar domein met groen en hemelwaterbuffering. De projectontwikkelaar kiest voor een mix van grondgebonden woningen en appartement van twee tot vier bouwlagen. Op plaatsen waar het ruimtelijk inpasbaar is, kan er tot zes lagen gebouwd worden. Aan de zijde van de Fort V-straat komen ongeveer vijftig sociale woningen.





Op de hoek van de Jacob de Roorestraat en de Minvervastraat komen tot vijftig parkeerplaatsen voor buurtbewoners, verenigingen en schoolverkeer." In het najaar van 2018 starten de sloopwerken waarna het project gefaseerd gerealiseerd moet worden, te beginnen aan de kant van de Fort V-straat. (BSB)