Afscheid van atypisch radiomaker Wiet Van Broeckhoven (69) Sander Bral

11 januari 2019

17u35 0 Edegem De rebel op de radio is niet meer. Familie en vrienden namen vrijdag afscheid van Wiet Van Broeckhoven. Van Broeckhoven was jarenlang de ondeugende stem op BRT2-Omroep Antwerpen en werd populair met programma’s als Njam Njam en Hitbox. Wiet Van Broeckhoven stierf op 4 januari na een lang ziektebed op 69-jarige leeftijd.

Familie, vrienden, oud-collega’s en sympathisanten kwamen vrijdagmiddag massaal samen in het crematorium van Wilrijk om afscheid te nemen van Wiet Van Broeckhoven (69). Van Broeckhoven was al enkele jaren bedlegerig vooraleer hij op vrijdag 4 januari overleed.

Wiet Van Broeckhoven werd bekend op de radio door zijn grappige citaten en oneliners waarmee hij de muziek aan elkaar te praatte in onder andere Njam Njam, Hitbox en Nogal Wietes. Hij werkte samen met Walter Grootaers en lag aan de basis van Radio Donna en verschillende typetjes van Chris Van den Durpel. Met collega Jan Van Rompaey zette hij zijn schouders onder de eerste grote fietspadenactie in Vlaanderen en in 1979 was hij eventjes politiek actief bij de Europese campagne van Leo Tindemans. Hij stond bekend als een rebel en non-conformist en ging steeds door het leven met een Beatles-kapsel.

“Naast presenteren ging Wiet ook het veld in als radiojournalist”, klonk het vrijdagmiddag tijdens het afscheid. “Voor zijn vrouw Ria was de reportage over de grote overstroming van 1976 in Ruisbroek de belangrijkste. Wiet en Ria hadden elkaar leren kennen in Edegem en waren die dag net naar de zee gegaan. Ze gingen als vrienden naar de kust en kwamen als een koppel terug. Hun romance werd verzegeld met de verslaggeving aan de overstroomde kaaien van Antwerpen.”

“Ik begreep dat het moeilijk was voor iemand die zijn brood verdiende met babbelen, maar soms wou ik dat hij eventjes zijn mond hield”, glimlachte vrouw Ria vrijdagmiddag. “Maar nu zou ik al mijn geld geven om hem nog eens te horen. We waren van plan om samen te verhuizen maar Wiet besliste om definitief afscheid te nemen in Edegem. Binnenkort trek ik na 41 jaar samenwonen de deur definitief dicht. We zullen alleen maar mooie herinneringen meenemen.”

De dienst begon met een klassieke aankondiging van Wiet op de radio en zijn droge mopjes klonken voor een laatste keer door de speakers. Muziek was uiteraard heel belangrijk voor Wiet. Nummers van Robert Long, Armand en Michel Fugain passeerden de revue. Ook Wiets oneliners kwamen rijkelijk aan bod zoals “Ik geloof dat er leven is na de dood. Maar ik geloof niet dat ik het nog zal meemaken” en “Belangrijk zou ik mezelf niet willen noemen maar ik ben ervan overtuigd dat indien ik niet geboren was, iedereen zou willen weten waarom.”

“Wij zijn inderdaad dankbaar dat hij geboren is en dat hij zijn leven zo rijkelijk heeft geleefd”, was het antwoord van vrienden en familie.