Acteur Guy Van Sande en professor officieel naar strafrechter doorverwezen voor kinderporno BBO

15 februari 2019

12u55 0 Edegem De bekende acteur Guy Van Sande (55) is nu officieel doorverwezen naar de correctionele rechtbank als verdachte in een dossier van kinderporno, samen met een Antwerpse professor en een man uit Diksmuide. In de raadkamer in Veurne werden afgelopen voormiddag nog enkele formaliteiten aangepast aan de beschikking, zodat de doorverwijzing officieel werd.

In een lopend onderzoek naar kinderporno bij een Diksmuidenaar kwamen de speurders in juni 2016 bij twee verdachten uit het Antwerpse terecht: acteur Guy Van Sande en de Antwerpse professor. De feiten speelden zich af in een dubieuze chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld. Guy Van Sande minimaliseerde zijn aandeel in de feiten tijdens ondervragingen en werd onder voorwaarden vrijgelaten. De professor zat een tijd in voorhechtenis. Toen de heisa losbrak, nam Van Sande ontslag als schepen voor N-VA in Edegem. Ook de professor nam ontslag bij de universiteit van Antwerpen.

In de raadkamer hadden de advocaten van Van Sande en de professor opschorting met voorwaarden gevraagd. De Diksmuideling vroeg zelfs een buitenvervolgingstelling. De raadkamer verwees de drie verdachten toch door naar de strafrechter. Omdat in de beschikking van de raadkamer echter niets over die vraag tot buitenvervolgingstelling stond geschreven, ging de advocaat van de Diksmuideling op basis van procedurefouten in beroep bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent. Daar werd echter geoordeeld dat er geen procedurefouten zijn gemaakt. In de raadkamer van Veurne werden deze voormiddag wel nog aanpassingen doorgevoerd aan de beschikking van de verwijzing, zodat Van Sande, de professor en de Diksmuideling nu ook officieel voor de rechtbank moeten komen. Wanneer het proces zal aanvatten, is nog niet bekend.