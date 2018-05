Aan dit boek werd 12 jaar gewerkt JOKE DE MEYER (25) LANCEERT DEBUUTROMAN MET EIGEN UITGEVERIJ BEN CONAERTS

05 mei 2018

02u41 0 Edegem Boom heeft er een nieuwe jeugdschrijfster bij. Joke De Meyer (25) stelt vandaag haar eerste jeugdroman 'De Zilvervos' voor, dat het eerste deel van wat een trilogie moet worden. Het boek wordt uitgegeven door haar eigen gloednieuwe uitgeverij 'De Belezenis'.

Amper twaalf was Joke De Meyer toen ze begon te schrijven aan het verhaal van 'De Zilvervos'. Vandaag, meer dan twaalf jaar later, is het boek eindelijk klaar. Het vormt het eerste deel van een 'Young Adult'-trilogie onder de naam 'Legende van Esper'. De overige twee delen zullen respectievelijk in 2019 en 2020 het daglicht zien.





Opgroeien

"Ik ben destijds van start gegaan met een simpel idee", vertelt Joke. "Maar dat is in de loop der jaren veel complexer geworden. Het verhaal is eigenlijk mee met mij gegroeid, zou je kunnen zeggen. Schrijven is voor mij lange tijd een soort therapie geweest en dat zie je terug in het boek. Het gaat over opgroeien, over de onzekerheid van de puberteit en de moeilijkheden van het volwassen worden. Op een bepaald moment besefte ik dat ik niet alles kwijt zou kunnen in één boek, dus is het een trilogie geworden."





In 'De Zilvervos' maken we kennis met de 17-jarige schildknaap Veder, die al zijn hele leven in dezelfde afgelegen stad woont. Een grote muur rond de stad ontneemt de bewoners al hun vrijheid. Volgens de graaf is het een noodzakelijke bescherming tegen de gevaren die zich buiten de stadsmuur bevinden. Maar de ontevredenheid onder de stedelingen groeit en Veder wil de waarheid van de leugen onderscheiden.





"Eigenlijk heb ik geprobeerd om het klassieke ridderverhaal een nieuwe invulling te geven", zegt de schrijfster. "In dit eerste deel staat Veder centraal, maar in de andere twee delen zal het vrouwelijke hoofdpersonage meer op de voorgrond staan."





Het boek is meteen het eerste wapenfeit van Jokes eigen uitgeverij 'De Belezenis'. "Na mijn studies was het mijn droom om een eigen uitgeverij beginnen. Nu kan ik mijn eigen boek dus gebruiken als testproject, om te kijken hoe haalbaar het is. Al heb ik er wel heel wat financiële steun voor nodig gehad. Via een crowdfundingactie heb ik op drie weken tijd 4.500 euro kunnen inzamelen om het boek te kunnen uitgeven en om met de uitgeverij van start te kunnen gaan."





Op termijn hoopt Joke met 'De Belezenis' nog meer jeugdschrijvers te lanceren. "Kinderen en jongeren op een leuke manier tot lezen aanzetten: dat is het ultieme doel."





'De Zilvervos' wordt vandaag van 15 tot 23 uur voorgesteld in Theater Cartouche in Edegem. Het theatercafé wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een middeleeuwse taverne. 'De Zilvervos' kost 17,5 euro en is vanaf 14 mei te bestellen via www.belezenis.be.