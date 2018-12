93-jarige dame zwaar toegetakeld bij home-invasion in Edegem: thuisverzorgster treft slachtoffer aan “Gelukkig moest verzorgster daar die ochtend zijn.” Sander Bral

05 december 2018

13u20 34 Edegem Een 93-jarige vrouw is zwaar toegetakeld in haar eigen woning in Edegem. Dinsdagochtend trof een thuisverzorgster de bewoonster aan in kritieke toestand. Ze zou inmiddels terug stabiel zijn. De overvallers hebben wellicht enkel haar portefeuille meegenomen.

Een thuisverzorgster trof dinsdagochtend de 93-jarige S.B. aan in de woonkamer van haar eigen huis in de Graaf de Fienneslaan in Edegem. De dame was zwaar toegetakeld en mogelijk zelfs gekneveld. “Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Het levensgevaar zou ondertussen geweken zijn. Het parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar de feiten. Over hoeveel daders het gaat en wanneer de feiten zich precies hebben voorgedaan, heerst nog veel onduidelijkheid. Mogelijk is de portefeuille van het slachtoffer gestolen.”

Er is een deskundige aangesteld om de verwondingen van het slachtoffer verder te onderzoeken. De federale gerechtelijke politie voert het verdere onderzoek.

De buurtbewoners troffen dinsdag een brief in hun postbus aan van de lokale politie. Daarin staat te lezen dat de home-invasion zich voordeed tussen maandagmiddag 13u00 en dinsdagochtend 8u42. De politie vraagt om tips in verband met het incident of verdachte handelingen onmiddellijk te melden en waarschuwt nogmaals niet zomaar voor iedereen de deur te openen.

Buren gechoqueerd

“Wij wonen hier al sinds de jaren zestig en het is de eerste keer dat zich zoiets verschrikkelijks voordoet in onze straat”, reageren enkele gechoqueerde buren. “Die vrouw was al 93 jaar maar ze is nog steeds erg helder en is ze ijzersterk voor haar leeftijd. Daardoor heeft ze het zo lang kunnen volhouden. Hopelijk houdt ze geen permanent letsel over aan de aanval. Gelukkig dat die thuisverzorgster dinsdagochtend moest langskomen, anders was dit wellicht nog veel erger afgelopen.”

Volgens andere buren woonde S.B. alleen en kreeg ze alle dagen thuisverzorging en liet ze maaltijden brengen. Haar man zou enkele jaren geleden al overleden zijn en haar enige dochter zou in het buitenland wonen.