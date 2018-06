900 extra parkeerplaatsen aan UZA op komst 06 juni 2018

Op het parkeerterrein van het UZA zijn de werken voor een nieuwe parkeertoren van 900 plaatsen gestart. Het ziekenhuis bereidt zich zo voor op een nieuwe uitbreiding.





Meer patiënten, meer ambulante zorg en meer beweging in het algemeen zorgen er voor dat de bezoekersparking snel volstaat. Voor 2017 waren er een half miljoen consultaties, tel daar nog eens technische verstrekkingen, zoals een scan, bij en je komt aan 702.371 passanten. Een nieuw parkeergebouw moet soelaas bieden, nu maar ook voor de komende uitbreidingen die voor de deur staan. "We gaan blijven groeien en op de manier waarop we zorg nu organiseren gebeurt er veel ambulant", vertelt Evita Bonné, woordvoerder voor het Universitaire Ziekenhuis. "Patiënten zijn ook minder lang in het ziekenhuis en er is dan een groter verloop. Daarnaast is er ook gewoon de uitbreiding van onze diensten. We hebben een parking van 500 wagens, die wordt nu uitgebreid met 900, in totaal zullen we dan 1.400 parkeerplaatsen hebben." Het parkeergebouw zal ook uitgerust zijn met een systeem waardoor duidelijk zichtbaar is waar er vrije plaatsen zijn. Voor mindervaliden wordt er nog een extra inspanning geleverd, zo komen er nog een 71 plaatsen bij. De werken zijn gestart en zouden eind dit jaar afgelopen moeten zijn. (NBA)