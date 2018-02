52.000 euro voor nieuwe speelzone 28 februari 2018

Het gemeentebestuur van Edegem investeert 52.000 euro in de herinrichting van het plein aan de hoofdingang van gemeenteschool Andreas Vesalius. "De werken aan de nieuwe kleuterschool van Andreas Vesalius zijn afgelopen. Het speeltoestel dat daar nu staat, zal binnenkort verplaatst worden naar een ander plein", zegt Jeroen Van Laer (Groen), schepen voor Jeugd. "De vrijgekomen ruimte zal heringericht worden als volwaardig speelterrein dat open staat voor alle jonge Edegemnaartjes. We kiezen voor een natuurlijke omgevingsaanleg met speel- en plantheuvels en houten speeltoestellen in grillige vormen." Het bestuur gaat op zoek naar een aannemer of leverancier die het project kan realiseren. (BSB)