187.500 euro subsidie voor nieuw klimaatbos in Edegemse Beekvallei Sander Bral

22 maart 2019

16u10 0 Edegem Edegem is één van de tachtig gemeenten die mee de vruchten mag plukken van een Vlaamse subsidie van twaalf miljoen euro voor klimaatinitiatieven. Voor de inrichting van de Edegemse Beekvallei ontvang de gemeente 187.500 euro voor onder andere “meer natuur, biodiversiteit, natuurrecreatie en duurzame verplaatsing.”

Afgelopen zomer kocht Natuurpunt Zuidrand Antwerpen in samenwerking met het Edegemse gemeentebestuur een perceel van drie hectare grond in de vallei van de Edegemse Beek tussen Edegem en Kontich. De opzet was van het oorspronkelijke overstromingsgebied in te richten als deels vochtige zone en deels nieuw bosgebied voor wandelaars en fietsers.

“De nood daarvoor is er zeker”, benadrukt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Niet enkel voor recreatieve fietsers maar ook voor duurzaam woon-werk- en schoolverkeer. In dit project kunnen we het nieuwe Finckenpad via de Edegemse Beekvallei doortrekken richting Kontich.”

“Samen met onze inwoners zullen we in de vallei een geboortebos aanplanten met streekeigen bomen”, neemt Sofie De Leeuw (N-VA) over, schepen voor omgeving. “Het nabijgelegen volkstuinenproject kunnen we uitbreiden met fruitboomgaarden. We zullen Natuurpunt en alle andere partners zoals de vzw Koninklijke Volkstuinen, Fietsersbond en Imkersgilde samenbrengen voor de inrichting.”

Het gemeentebestuur liet binnen de subsidieaanvraag voor dit project de potentiële CO2-reductie berekenen. “We verwachten dat honderd tot tweehonderd mensen per dag de nieuwe trage wegen zullen gebruiken. Elke autokilometer die vervangen wordt door een kilometer te voet of per fiets levert 0,18 kg CO2-reductie. Door de aanplant van bomen, bosgoed, hagen en vochtig gebied zal er een CO2-compensatie zijn van 27 ton.”