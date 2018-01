"Sociaal contact is ook belangrijk" VOLKSTUINEN VIEREN 110DE VERJAARDAG MET EXPOSITIE SANDER BRAL

02u59 0 Foto Benoit De Freine Voorzitter Jos Torfs en ondervoorzitter Guy Hoofd. Edegem De vzw Koninklijke Volkstuinen van Edegem viert de 110de verjaardag. Dat wil de vzw in de verf zetten met een voorjaarstentoonstelling tussen de volkstuintjes zelf. "Volkstuinieren wordt vooral uit ecologische overweging gedaan", zeggen bestuurdersleden Jos Torfs en Guy Hoofd. "Maar het sociaal contact is minstens even belangrijk."

Al 110 jaar wordt er actief gewerkt in de volkstuintjes van Edegem aan de Kapelaan Smitslaan en de Onafhankelijkheidsstraat. "De originele oprichtingsakte, die tentoon gesteld zal worden op onze expo, toont aan dat de volkstuinen in 1908 uit de grond werden gestapt", vertellen Jos Torfs en Guy Hoofd, voorzitter en ondervoorzitter van de vzw. "De initiatiefnemers waren de onderpastoor van Edegem en baron de Roest D'Alkemade van Hof ter Linden. Ze wilden een antwoord geven op het caféleven waarin mannen na de werkuren hun loon gingen verbrassen. Met het initiatief 'Het land van den akker en den haard' zorgde men ervoor dat de arbeiders zich na de fabrieksuren gingen inzetten voor hun 'haard' of hun gezin."





"We krijgen de jongste jaren meer jonge leden", gaat Guy verder. "Mensen die het proces van planten tot oogst tot op de tafel volledig zelf willen meemaken om hun ecologische voetafdruk te beperken. Ons jongste lid is negentien en we zien hem hier bijna elk weekend in de tuin werken. Een vierde van onze 108 leden zijn vrouwen. Het doet ons plezier dat we niet meer de oudemannenclub zijn van weleer. Uiteraard zijn we toleranter geworden naar de staat van de tuintjes toe. We verwachten niet dat een jong gezin met voltijdse jobs evenveel tijd in de tuintjes kan steken als onze gepensioneerde leden."





"Het contact tussen onze leden is ook zeer belangrijk", vervolgt Guy. "Daarom blijven we activiteiten organiseren om de mensen samen te brengen. De nieuwjaarsreceptie met de burgemeester, de jaarlijkse barbecue, onze praatcafés en simpelweg samen tuinieren. Vanaf 21 januari starten we met de grote tentoonstelling. Die gaat onder andere over de rijke geschiedenis van onze volkstuinen, over de landelijke koepelorganisatie Tuinhier en over onze kolonies honingbijen en solitaire wilde bijen, die verantwoordelijk zijn voor de bevruchting van de groenten."





GAS-boete

"Met onze expo willen we ook het fenomeen van het moeskoppen of moeskopperij terug onder de aandacht brengen", vult voorzitter Jos aan. "Het stelen van groenten op niet omheinde velden is sinds enkele jaren geschrapt uit het strafwetboek. In de jaren 50 en 60 was dat hier een enorm groot probleem. Gelukkig valt dat de jongste jaren wel mee, maar hier en daar hebben we toch eens problemen gehad. Hoe dan ook willen wij dat moeskopperij of het stelen van gewassen wordt opgenomen in het GAS-boetesreglement."





De tentoonstelling rond 110 jaar Volkstuinen is open op de zondagen 21 januari, 4 en 18 februari en 4 en 18 maart telkens van 14 tot 18. De toegang is gratis. Verder loopt voor de laatste keer de expo rond oorlogsgroenten in het teken van de herdenking van WOI. Op 25 februari is Joeri Cortens van Natuurpunt te gast om over volkstuinen te praten in de polyvalente zaal van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege.