"Op mijn slippers mijn kind ingeschreven" GEBOORTEAANGIFTES UZA VOORTAAN IN ZIEKENHUIS ZELF SANDER BRAL

02u32 0 Foto De Freine Els De Lauw en Ben Van den Wyngaert met hun pasgeboren zoon Warre. Edegem Kersverse ouders die hun spruiten in het Universitair Ziekenhuis ter wereld brachten, hoeven niet langer naar het gemeentehuis van Edegem om hun kind in te schrijven. Dat kan voortaan op de kraamafdeling van de kliniek zelf. "Heel handig", klinkt het bij één van de kersverse papa's. "Ik ben mijn kind op mijn slippers gaan aangeven vanochtend."

Het gemeentebestuur van Edegem en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen hebben samen een systeem om poten gezet waarbij gloednieuwe ouders de geboorteaangiftes van hun kinderen in het ziekenhuis zelf kunnen regelen. Het gemeentebestuur heeft een klein kantoortje ingericht op de kraamafdeling waar ouders tot vijftien dagen na de geboorte terecht kunnen om hun kinderen in te schrijven. "Want jonge ouders hebben wel wat anders aan hun hoofd dan die administratieve rompslomp", vindt burgemeester Koen Metsu, bevoegd voor burgerlijke stand en publieke dienstverlening.





Foto De Freine Papa Ben bij de geboorteaangifte van zijn zoon.

Ongelegen

"In de eerste plaats de zorg voor hun pasgeboren kind maar ook de vele bezoekjes van vrienden en familie eisen veel tijd. De geboorteaangifte moet steeds gebeuren op de plaats waar het kindje geboren is. Voor de vele geboortes in het UZA moesten ouders voordien altijd naar het gemeentehuis van Edegem komen. Ik herinner me dat dat bij de geboorte van mijn eigen kindjes heel erg ongelegen kwam. Vanaf nu kan dat dus in het ziekenhuis zelf."





Ouders kunnen in het UZA elke dinsdag en donderdag hun kinderen inschrijven tussen 9 en 12 uur. De mogelijkheid om je kinderen in te schrijven in het gemeentehuis, blijft bestaan. "We zijn zo blij dat we niet volledig tot het centrum van Edegem moeten gaan om onze Warre in te schrijven", getuigen kersverse ouders Ben en Els, die zelf in Putte wonen en afgelopen dinsdag papa en mama werden. "Ik heb letterlijk vier meter op mijn slippers moeten wandelen van de kamer van mijn vrouw tot aan de gemeentedienst. Ik was eerst nog van plan om in mijn pyjama te gaan, maar dat zou er misschien wat over gaan", lacht papa Ben.





In de andere Antwerpse ziekenhuizen met kraamafdeling is het al twee tot drie jaar mogelijk om pasgeboren in het ziekenhuis in te schrijven. "Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost om dit project op poten te zetten", verklaart Metsu. "Bovendien wilden we eerst op de afwerking van de nieuwbouw wachten vooraleer met dit project van start te gaan."





1.300 geboortes

Het aantal geboortes in het UZA is in één jaar tijd gestegen van 800 naar bijna 1.300 geboortes. "Daar zijn vier belangrijke redenen voor", legt Prof. dr. Yves Jacquemyn uit, diensthoofd gynaecologie en verloskunde. "Eerst en vooral zijn verschillende kleinere kraamafdelingen in de omgeving gesloten, onze nieuwbouw trekt ook jonge ouders aan en in tegenstelling tot vele andere ziekenhuis zijn zelfstandige vroedvrouwen en huisartsen hier ook welkom om de geboorte te begeleiden. Als laatste worden moeders die problemen hebben tijdens de bevalling ook naar hier gebracht. Het ziekenhuis is hoe dan ook zeer tevreden met de nieuwe dienstverlening van de gemeente en alle partijen wensen hiermee verder te gaan. In de eerste plaats de ouders."