"Onze pa maakte deze wedstrijd groot" JAARMARKTVOETBAL TER ERE VAN OVERLEDEN ÇOIS EXELMANS SANDER BRAL

04 september 2018

02u42 0 Edegem De Edegemse jaarmarkt werd gisteravond afgesloten met een voetbalwedstrijd tussen de middenstand en de gemeentediensten. Ter ere van het overlijden van François Exelmans, de bezieler van de wedstrijd, werd de wisselbeker Leo Tindemans eenmalig herdoopt tot de wisselbeker Çois Exelmans.

Zoals elk jaar werden de jaarmarktfeesten in Edegem gisterenavond afgesloten met een barbecue en een voetbalwedstrijd in het Vic Covelierstadion tussen de Edegemse middenstand en het gemeentepersoneel met onder andere ook spelers van de brandweer en de politie. "Eind december overleed de oprichter van deze wedstrijd, François Exelmans", legt Koen Michiels (N-VA) uit, schepen voor Sport. "Çois richtte de wedstrijd op omdat 51 jaar geleden de jaarmarkt nog tot en met dinsdag duurde en er op maandag nog geen activiteit bestond. Hij was zelf een bekende middenstander met zijn garage Exelmans Motor in de Oude-Godstraat en lid van de Middenstandsraad. Hij zette zijn schouders onder dit project om zowel de middenstand als de jaarmarkt meer leven in te blazen. Om hem te eren voor dit fantastische idee besloten we met het gemeentebestuur om de wedstrijd dit jaar aan Çois op te dragen."





De familie Tindemans liet weten akkoord te gaan met de naamsverandering. Ze vinden het een mooie geste van het gemeentebestuur voor de François Exelmans en zijn familie. Bovendien wordt er binnenkort een straat in Edegem naar Leo Tindemans vernoemd. De wisselbeker Exelmans werd gisteren voor de wedstrijd uitgereikt aan de zonen van Çois, die intussen het familiebedrijf alleen runnen. Vanaf volgend jaar zal de nieuwe wisselbeker definitief de wisselbeker Jaarmarkt Edegem gaan heten.





Familiemoment

Zoon Walter Exelmans voetbalde gisteren ook mee voor de ploeg van de middenstand. "De allereerste keer dat ik meespeelde is al dertig jaar geleden", herbeleeft zoon Walter. "Mijn vader heeft deze wedstrijd groot gemaakt en onze familie is heel blij met dit eerbetoon van het gemeentebestuur. Vier maanden na het overlijden van mijn vader is ook mijn moeder onverwachts overleden. Het was dus een heel emotioneel familiemoment gisteren. Het is heel mooi om te zien hoe mijn vader met dit eerbetoon in de voetsporen treedt van zijn goeie vriend Leo. De twee bekende Edegemnaren kwamen tientallen jaar goed overeen en hadden wederzijds respect voor elkaar, ook al was mijn vader niet politiek actief. In de laatste jaren van Tindemans zijn leven was hij niet meer zo goed te been. Maar mijn vader is hem altijd thuis gaan ophalen zodat hij toch kon genieten van de voetbalwedstrijd en de braderie."





Na een 3-3 gelijkspel wonnen de gemeentediensten de wedstrijd uiteindelijk in de penaltyreeks.