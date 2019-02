“Meest bescheiden schepen van Edegem” na 18 jaar dienst gehuldigd Peter Verstraeten was drie legislaturen lang schepen voor financiën en ruimtelijke ordening Sander Bral

20 februari 2019

15u22 0 Edegem Na achttien jaar dienst als schepen verdien je het wel eens om in de bloemetjes gezet te worden. Peter Verstraeten werd afgelopen weekend gehuldigd door nationaal partijboegbeeld Bart Somers op de valentijnsreceptie van Open Vld Edegem. “De bijdragen van Peter zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Edegem.”

Afgelopen zondag verwelkomde Open Vld Edegem Bart Somers op haar jaarlijkse valentijnsreceptie. De burgemeester van Mechelen, gewezen Vlaams minister-president en gewezen Open Vld-voorzitter sprak zijn partijgenoten niet enkel toe over de nakende verkiezingen maar maakte ook van de gelegenheid gebruik om Peter Verstraeten in de schijnwerpers te plaatsen.

Verstraeten was tot eind vorig jaar achttien jaar of drie legislaturen schepen van financiën en ruimtelijke ordening in Edegem. “Zijn bijdragen in al die tijd gingen soms onopgemerkt voorbij maar waren van groot belang voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente”, klinkt het bij Open Vld. “Projecten zoals het BPA Mussenburgh, de bescherming van Hof ter Linden en de Agfa-site zijn projecten waar Peter zijn strepen mee verdiend heeft.”

“Hij lag ook aan de basis voor het inroepen van de meerwaardebelasting voor projectontwikkelaars. Niet zozeer een liberaal getint beslissing maar wel één die de gemeentekas aanzienlijk heeft gespijsd. Onder Peter zijn vleugels zijn de schulden van Edegem afgebouwd met acht miljoen euro, alleen al tijdens de laatste legislatuur. Daardoor liggen de gemeentebelastingen voor onze inwoners nog steeds onder het Vlaams gemiddelde.”

Verstraeten zit als enige verkozene voor Open Vld sinds begin januari op de oppositiebanken in Edegem. “Zijn inzet zal de komende jaren daarom niet minder zijn”, klinkt het nog. “Wij zijn fier op onze bescheiden ex-schepen en nu gemeenteraadslid met de steeds terugkerende oneliner: als je gaat jagen met de fanfare op kop zal je niet raak schieten.”

Open Vld deelde tijdens de receptie ook cheques uit aan goede doelen zoals de vzw’s Scopo 2650 en Sjarabang.

