"Geven, geven, geven. Zo was papa" VOLLE KERK VOOR AFSCHEID GARAGEHOUDER ÇOIS EXELMANS SANDER BRAL

02u40 0 Sander Bral Frans 'Çois' Exelmans werd 83 jaar. Edegem Edegem nam afgelopen weekend afscheid van Frans 'Çois' Exelmans. De bekende dorpsfiguur en oprichter van Exelmans Motors overleed een week eerder op 83-jarige leeftijd. Het werd een emotioneel afscheid in een bomvolle Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek, waar zonen en kleinkinderen elk het woord namen: "Geven en geven en geven, dat was onze papa."

Bekend gezicht Frans 'Çois' Exelmans is op 83-jarige leeftijd overleden, op vrijdag 15 december. Afgelopen zaterdag liep de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek in Edegem vol voor zijn afscheid. Çois stampte Exelmans Motors eigenhandig uit de grond in 1981 en bleef er actief tot het einde van zijn dagen. Hij bestuurde de zaak samen met zijn zonen. De geboren Eindhoutenaar belandde dankzij zijn ouders in Edegem, waar hij na zijn huwelijk met Danielle Verheye in de Kontichstraat ging wonen. In zijn vrije tijd sleutelde Çois toen al aan auto's. In de jaren 60 werd hij uitbater van het benzinestation aan de Oude-Godstraat. Twintig jaar later opende hij zijn garage, die vandaag nog steeds bekend is als Exelmans Motors.





Çois zette zich erg in voor het ondernemersschap en het sociale leven in de gemeente. Zo was hij actief in de middenstandsraad en ondersteunde hij het lokale voetbal. "Dat was typisch papa", verkondigden zijn zonen zaterdagvoormiddag in de basiliek. "Altijd maar geven en geven en geven. Hij zou er nooit een probleem van gemaakt hebben om elke dag droog brood met chocopasta te eten, als hij wist dat de mensen rondom hem biefstuk met friet op hun bord hadden liggen."





In de jonge jaren van zoon Walter stond er elke zondagochtend een pan vol spek voor zijn neus. "Daar zorgde hij altijd voor", glimlacht Walter. "Het laatste jaar ging ik elke zondagvoormiddag een kop koffie drinken bij mijn ouders. De laatste keer stond er, na tientallen jaren, opnieuw een pan spek voor mijn neus. Die hebben we volledig verorberd, onze allerlaatste pan spek samen."





Sander Bral De Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek liep vol om afscheid te nemen van Çois.

Voetbal

Çois was ook actief in het Edegemse voetbal. "Hij stimuleerde me echt om te leren shotten", herbeleeft zijn kleinzoon. "Hij was zo trots dat heel het dorp al op de hoogte was dat ik zou starten met voetballen, behalve ikzelf. Hij nam me mee om het nieuwste en duurste voetbalgerief aan te kopen en alles zat mee om van mij een lokale voetbalster te maken, behalve dan dat ik twee linkervoeten heb. Mijn allereerste wedstrijd was een ramp. Maar bompa bleef me continu aanmoedigen en hij bleef altijd zo fier als een gieter."





De dienst werd begeleid met livemuziek die de familie gebracht heeft. Tijdens de groet en de uitvaart klonken nummers als Bocelli's 'Con Te Partiro', Buckleys 'Hallelujah' en het Titanic titellied. Çois Exelmans is 83 jaar geworden en laat een vrouw, drie kinderen en vele kleinkinderen achter.