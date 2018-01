"De finale! Dat is vooral 'heel zot'" BAND GESELECTEERD VOOR TALENTENJACHT STUDIO BRUSSEL DAVID ACKE

Robin, Sam, Rint, Dennis en Vincent vormen samen Danny Blue and the Old Socks. Edegem De band 'Danny Blue and the Old Socks' is geselecteerd voor de finale van 'De Nieuwe Lichting' van radiozender Studio Brussel. Een wedstrijd die op zoek gaat naar nieuw muzikaal talent. Hoewel de groep nog maar een jaar oud is en de eerst EP nog nagelnieuw is, strijdt het vijftal binnenkort om in de voetsporen van hun vriend Tamino te treden. Hij won de wedstrijd vorig jaar.

Het was even schrikken voor Sam De Nef (19), Dennis De Meester (19), Rint Mennes (19), Vincent Van Santfoort (21) en Robin Declerck (19) toen ze het nieuws vernamen dat ze geselecteerd waren voor de finale van De Nieuwe Lichting. Uit meer dan duizend inschrijvingen kwamen ze naar voor als een van de negen finalisten. "Ja wat denk je? Je denkt vooral dat dat 'heel zot' is. We hadden onze eerste EP maar uit in oktober vorig jaar en blijkbaar viel die wel in de smaak", vertelt zanger Sam De Nef.





"Het gekke is dat de vorige winnaar, Tamino, een goede vriend is van ons. We waren enorm trots op hem toen hij hoorde dat hij geselecteerd was. Het is onwezenlijk dat wij nu in zijn voetsporen treden", vindt Sam.





Er zijn overigens wel wat gelijkeniss tussen Danny Blue and the Old Socks en Tamino. "Hij speelde op een festival in Lier voordat hij is uitgekozen voor de finale. De laatste editie speelden wij daar ook en nu zijn we zelf geselecteerd. Uiteindelijk won hij. Ik zie wel een gelijkenis", lacht de zanger.





Opvallend is dat de groep pas eind 2016 werd opgericht door een samenloop van omstandigheden. Sam en Dennis zijn op dezelfde dag geboren en werden beste vrienden in de lagere school. Als gevolg van verschillende keuzes in middelbare scholen verloren de twee vrienden elkaar uit het oog, maar zo leerde Sam wel zijn toekomstige bassist Rint kennen. Toen Sam van school veranderde, bleek zijn oude kameraad Dennis daar ook te zitten. Daar leerde hij bovendien Robin kennen.





Werchter

"We waren allemaal wel wat met muziek bezig, maar van een bandje was helemaal geen sprake. We jamden wat samen, maar meer was dat niet", verduidelijkt Sam. Pas in de zomer van 2016 op het festival van Werchter groeide het idee om een band te beginnen. "Na een optreden van Iggy Pop voelden we plots allemaal: dit is was wij willen. Niet zozeer door de muziek, maar het hele plaatje klopte op dat moment. Dat was best een bijzonder gevoel. Zonder er echt veel woorden aan vuil te maken, voelden we allemaal hetzelfde. En uiteindelijk was de band een paar maanden later een feit."





Enkele weken later kwam uiteindelijk Vincent er als vijfde en laatste lid bij. Sam omschrijft de stijl als Indie-rock en hoopt dankzij De Nieuwe Lichting vooral meer te kunnen spelen. "Dat is heel belangrijk voor een band. En ondertussen pakken we elke ervaring die we opdoen mee en zien we wel waar we uiteindelijk belanden. Alles wat we nu meemaken, is extra."