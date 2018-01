"Beleving staat hier centraal" WOONZORGCENTRUM IMMACULATA VIERT 140-JARIG BESTAAN SANDER BRAL

Het personeel van Immaculata verzamelde gisteren in de spiegeltent voor een viering. Edegem Woonzorgcentrum Immaculata mag 140 kaarsjes uitblazen. Dat wordt dit weekend uitgebreid gevierd. "We zetten de bewoners, hun families, ons personeel en alle thuiszorgers in de bloemetjes", zegt een woordvoerder bij Immaculata. "We zetten voortaan actief in op beleving voor alle betrokkenen."

Al 140 jaar kijkt woonzorgcentrum Immaculata uit over de Oude Godstraat in Edegem. Het zorgcentrum is opgericht in 1877, een tijd van extreme armoede in Edegem. Dat ontging ook Marie du Bois d'Aissche niet, die het gebouw schonk aan het Armenbestuur van Edegem. Dat deed de dame op één voorwaarde: het moest gebruikt worden om een ziekenhuis-gasthuis in onder te brengen. Een woning, een school, een gasthuis, een stal en een schuur vormden de fundamenten voor 140 jaar ouderenzorg in Edegem.





"In al die tijd is er natuurlijk veel veranderd", benadrukt Myriam Claus, de huidige directrice van het centrum. "Vooral de jongste vijf jaar en nadat we de schrijnende taferelen in de ouderzorg zagen in het tv-programma Panorama. De laatste levensfase van iemand zit boordevol charmes. Bij Immaculata willen we er alles aan doen om die charmes ook tot leven te wekken. Na veel brainstormen en overleggen zijn we in 2013 met een nieuwe visie gekomen die we vandaag nog steeds verder uitbouwen."





"De belangrijkste pijler is dat we de hele familie beschouwen als onze klant, en niet enkel de bewoner", gaat Claus verder. "De familieleden weten dikwijls beter wat onze bewoners willen, dan de bewoners zelf. Daarom hebben we al zes familieworkshops georganiseerd, waar 95 families zich effectief ook voor hebben ingeschreven. Zo leren we de klantenwensen beter kennen. De meest voorkomende kritiek die we daar kregen, gaat over de zogenoemde 'pinguïnmethode'. Onze bewoners moeten als pinguïns aanschuiven om bijvoorbeeld eten te krijgen of naar het toilet te kunnen gaan. Voortaan zetten wij in op het ritme van de bewoner, en niet van het personeel."





Spiegeltent

Drie dagen lang wordt gevierd. "We hebben speciaal voor de gelegenheid de Magiq Spiegeltent laten optrekken die elke zomer het feestleven aan het Noordkasteel domineert en ook op Tomorrowland passeert", vervolgt de directrice. "Vrijdag (gisteren, red.) hebben we al onze personeelsleden bedankt met een afterworkparty en een optreden van de rockcoverband Xzent. Vandaag (zaterdag, red.) doen we dat kunstje over met een retrofeest in de stijl van de jaren 20 voor onze bewoners en hun families. Zondag dan zetten we alle thuiszorgers in de bloemetjes met een groot winterfeest en een muzikale show. We willen zo benadrukken dat de schotten tussen thuiszorg en centrumzorg moeten verdwijnen, want beide zorgconcepten gaan hand in hand."





"Dankzij de inzet van ons personeel en alle betrokkenen kunnen we na vijf jaar inspanning om familiegericht te werken eindelijk uitblazen tijdens een weekend vol feest", juicht Claus.





Het feest voor bewoners en familie speelt zich vandaag af in de Spiegeltent aan het zorgcentrum, tussen 14 en 17 uur. "En zondag is het opnieuw in de Spiegeltent, tussen 14 en 17 uur, feest voor alle klanten, vrijwilligers en medewerkers van Thuiszorgdienst Edegem."