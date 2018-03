'Acteur' riskeert vier jaar cel met probatieuitstel na afpersing diaken 01 maart 2018

De zelfverklaarde Antwerpse acteur Marc V. (28) kwam vandaag voor in het Gentse hof van beroep voor afpersing en oplichting voor een bedrag van meer dan één miljoen euro. De man vertolkte in het verleden gastrolletjes in 'Wittekerke' en 'Baantjer'. V. heeft het miljoen gebruikt om enkele megalomane mediaprojecten op te starten, die allemaal faalden. V. had enkele seksdates gehad met een diaken D.M. uit Izegem, de relatie mondde uiteindelijk uit in chantage. Marc zou alles publiek maken, de seksuele relatie en ook naaktfoto's van de diaken. De procureur-generaal vroeg 4 jaar cel met probatieuitstel voor de man. "Mijn respect stopt wanneer iemand een seksuele geaardheid misbruikt voor zijn eigen geldgewin. Dat neem ik u kwalijk. Ik zie dat je dramatische kunsten gestudeerd hebt, het is een drama. Je bent een goede acteur", aldus de procureur-generaal. Uitspraak op 11 april (DJG)