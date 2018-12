Duizenden nummerplaten op witte lijst voor vrachtwagensluizen Toon Verheijen

19 december 2018

10u47 1 De stad Hoogstraten hoopt vanaf begin 2019 de vrachtwagensluizen definitief in gebruik te nemen. Die ANPR-camera’s zijn geplaatst om de dorpskernen te ontlasten van zwaar doorgaand verkeer dat niet op Hoogstratens grondgebied moet leveren. Op de witte lijst staan duizenden voertuigen.

De stad is al jaren bezig met het plan om vooral de dorpskernen van Wortel, Meer, Minderhout, Meerle en Hoogstraten zelf te ontlasten van het vele zware verkeer. Honderden vrachtwagens denderen er door de dorpskernen die er eigenlijk niet moeten zijn. De camera’s zijn ondertussen geplaatst op de Vrijheid (thv Kokomo), Meerledorp in Meer en Groot Eyssel in Meerle. Alles samen zullen er ook zo’n honderd verkeersborden geplaatst worden om de vrachtwagensluizen en de tonnagebeperking duidelijk te maken. “We hopen dat de combinatie van de sluizen en de verkeersborden het nodige effect heeft. Hoeveel procent minder vrachtwagens dat zal beteken is moeilijk in te schatten.”

Vrachtwagens die wél in de dorpskernen moeten zijn voor laden en lossen, krijgen een plaats op de witte lijst die aan de camera’s verbonden is. Bedrijven moeten die nummerplaten op voorhand doorgeven. Dat is ondertussen gebeurd. Enkele duizenden vrachtwagens van bedrijven en leveranciers staan op die lijst. “We werken nu ook nog aan een app waar vrachtwagens ‘op uitnodiging’ zich kunnen registreren”, zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). “Denk bijvoorbeeld aan iemand die een verhuis plant en daarvoor een vrachtwagen huurt. Die kan je dan registreren op voorhand zodat je achteraf niet de nodige bewijsstukken moet voorleggen om een boete te vermijden.”