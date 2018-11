Duizend bomen en duizend pannenkoeken als dank voor duizend leden Toon Verheijen

23 november 2018

Natuurpunt Markvallei telt sinds kort 1000 aangesloten gezinnen en dat wordt gevierd met de actie “Duizend bomen voor duizend leden” en met gratis pannenkoeken.

Natuurpunt Markvallei zal op zaterdag 24 november duizend bomen en struiken planten in natuurgebieden Den Rooy en Smisselbergen. “Voor elk aangesloten gezin een boom . Het duizendste lid krijgt bovendien de eer om ook de duizendste boom aan te planten. En op zondag 25 november mogen alle leden van Natuurpunt Markvallei gratis een pannenkoek komen eten in Bezoekerscentrum De Klapekster” vertelt een trotse voorzitter Drej Oomen.

In 2003 telde de Natuurpuntafdeling 169 aangesloten gezinnen, vijftien jaar laten rondt Natuurpunt Markvallei de kaap van duizend gezinnen. Op die korte tijd is de vereniging uitgegroeid tot een grote en belangrijke vertegenwoordiger in Hoogstraten, Rijkevorsel en Baarle-Hertog. “Voor de actie “Duizend bomen voor duizend leden” nodigen we iedereen (ook niet-leden) uit om samen met ons duizend bomen en struiken aan te planten in de natuurgebieden Den Rooy en Smisselbergen in Meerle. We verzamelen op zaterdag 24 november om 13.30 uur op de parking langs de Ulicotenseweg. Om 13.30 uur zal het gezin dat het duizendste lid wordt de symbolische duizendste boom (een linde) mogen planten. Nadien verspreiden groepen zich onder begeleiding in de natuurgebieden om de 999 andere bomen en struiken aan te planten. Na de plantactie biedt Natuurpunt Markvallei de deelnemers warme chocolademelk, appelsap of een borreltje aan.”

Op zondag 25 november is het feest in Wortel-Kolonie. Elk lid van een aangesloten gezin kan op vertoon van de lidkaart een gratis pannenkoek krijgen in Bezoekerscentrum De Klapekster. De bakkers staan paraat vanaf 11.30 uur.