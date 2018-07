Zesde Sterke Jan Classic voor goed doel 27 juli 2018

In de Naalstraat wordt deze zondag het startschot gegeven van de zesde editie van de Sterke Jan Classic, een fietsevenement ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.





80 kilometer

De organisatie stippelde voor de wielertoeristen een fietstocht uit van 80 kilometer, gezinnen kunnen zich aan de tocht van 30 kilometer wagen. Ook wandelaars zijn welkom. Zij krijgen een tocht van 7 of 14 kilometer voorgeschoteld. Voor of na de inspanning kan je een hapje eten of iets drinken in het openluchtcafé. Voor de kinderen is er animatie voorzien en er zijn optredens. Inschrijven kan ter plaatse van 8 tot 17 uur. Deelnemers betalen een vrije gift. Vanaf vijf euro ontvang je een gratis attentie. (AVH)