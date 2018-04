Zangkoor Karekietjes zoekt ex-leden voor verjaardagsfeestje 05 april 2018

02u39 0 Duffel Het Duffelse zangkoor Karekietjes bestaat dit jaar een halve eeuw. De vereniging zoekt nu oud-leden die op zondag 9 september een gelegenheidskoor willen vormen om samen een liedje te brengen tijdens een viering.

"Vijftig jaar geleden ontstond de Karekietjes als kinderkoor. Ondertussen is het uitgegroeid tot een koor voor alle leeftijden. Ons oudste lid is in de zestig, ons jongste zit in het laatste leerjaar van de basisschool. Zo'n twintig vrouwen komen iedere zondag om 11 uur mee zingen tijdens de kerkdienst in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Van Goede Wil", zegt Jan Op de Beeck, orgelist van het koor. "Omdat we dit jaar vijftig jaar bestaan, zouden we graag vijftig ex-leden samenbrengen om een gelegenheidskoor te vormen. Op zondag 9 september staat ons verjaardagsfeestje in de kapel gepland. Bedoeling is dat het gelegenheidskoor er een jubileumlied zingt, een lied dat ik momenteel aan het componeren ben." De generale repetitie van het gelegenheidskoor vindt plaats op woensdag 5 september om 20.30 uur. "Voor september willen we zo veel mogelijk namen, adressen en contactgegevens van gewezen leden vinden. We zijn nu de sociale media aan het afspeuren en hebben lokale reclamebladen ingeschakeld. Wie nog een ex-lid kent, mag ons altijd contacteren", aldus Op de Beeck. Ex-leden van de Karekietjes kunnen zich aanmelden via hugo.ann@skynet.be of 0485/79.28.91. (AVH)