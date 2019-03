Winkeldief krijgt twee jaar cel met uitstel TVDZM

14u50 0 Duffel De rechter in Mechelen heeft de 63-jarige Pascale P. veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel. De zestiger werd schuldig bevonden aan een winkeldiefstal met geweld.

Al zeven jaar bracht de zestiger door in de gevangenis. Vanochtend kwam daar nog eens twee jaar met uitstel bij. Deze keer voor de diefstal van een volle winkelkar in supermarkt Lidl in Duffel. Een klant merkte toen op hoe hij naar buiten probeerde te wandelen zonder betalen. Een winkelbediende greep in en er ontstond wat duw- en trekwerk. Uiteindelijk kon de zestiger worden ingerekend door de politie.

Het parket was streng. De zestiger beschikt al over een bijzonder zwaar strafregister. Zo kreeg hij een jaar geleden nog een werkstraf voor gelijkaardige feiten.

De raadsman van P. vroeg de rechter om enige mildheid. “Toen hij werd opgepakt had hij al twee dagen niet meer gegeten. Met goedkeuring van de politie heb ik hem toen getrakteerd op frietjes”, zei meester Steff Stevens.

De feiten werden niet betwist. Het gebruikte geweld werd wel ontkend. De rechtbank legde hem uiteindelijk een celstraf van twee jaar met uitstel op.