Wereldwinkel in Duffel verkoopt voortaan milieuvriendelijk speelgoed Antoon Verbeeck

06 maart 2019

09u16 0 Duffel De Oxfam wereldwinkel in de Kiliaanstraat van Duffel verkoopt voortaan speelgoed en wenskaarten van Ecobos.

“Het concept van Ecobos past perfect binnen onze filosofie”, klinkt het. De producten zijn gemaakt van gerecycleerde, natuurlijke en milieuvriendelijke materialen en met een warm hart voor de mensen die ze maken én die ze kopen en verkopen. Ecobos hanteert strenge criteria voor haar producten. Enerzijds moeten de producten met respect voor het milieu gemaakt worden. Maar evenzeer belangrijk is het dat ze in gezonde en veilige omstandigheden vervaardigd worden en in hun laatste levensfase opnieuw gerecycleerd kunnen worden.”