Weer geld om auto te laten staan PENDELFONDS IS ER NA EEN JAAR OPNIEUW VOOR ALLE GEMEENTEN ANTOON VERBEECK

02u55 0 Foto Aerts Directeur Rik Van Buggenhout van Jeugdzorg Ter Elst bij de huidige fietsenstalling. Duffel Bedrijven uit Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Heist-op-den-Berg, Berlaar en Bornem kunnen na een jaar tandenknarsen opnieuw een beroep doen op het Pendelfonds, een Vlaamse subsidie voor mobiliteitsprojecten die alternatieven voor de auto promoten. Zo vraagt Jeugdzorg Ter Elst wellicht steun voor de uitbreiding van de fietsenstalling en de plaatsing van laadpalen voor elektrische fietsen.

Vorig jaar vielen bedrijven uit vijf gemeenten uit onze regio tot grote verbazing van de directies uit de boot voor een financiële steuntje in de rug omdat hun regio niet-filegevoelig zou zijn. Vlaanderen past de verdeling van de subsidie nu aan. Voor de elfde oproep van het Pendelfonds van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) komen ze wel opnieuw in aanmerking. "Onze vorige oproep heeft heel wat reacties losgeweekt. Omwille van de commotie, daar zijn we eerlijk in, hebben we de verdeling herbekeken. Voortaan kunnen bedrijven uit heel Vlaanderen een projectdossier indienen. Die dossiers worden dan getoetst aan nieuwe criteria. Het subsidiebudget voor het pendelfonds gaat overigens de hoogte in: van 1,6 naar 3,2 miljoen euro", zegt Hans Zegers, raadgever Mobiliteit van de minister.





Fietssnelwegen

De filegevoeligheid van de regio speelt nog steeds een rol, maar bedrijven maken nu ook een kans als hun project bedrijfsoverschrijdend is en het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleert. Bedrijven krijgen tot en met 29 januari de tijd om hun dossier in te dienen. "De kans is heel groot dat we bij het Pendelfonds subsidies gaan aanvragen om onze fietsenstalling uit te breiden en voor de installatie van een oplaadpunt voor batterijen van elektrische fietsen. Dat wilden we vorig jaar al doen, maar dat kon toen dus niet", reageert Rik Van Buggenhout, directeur van Jeugdzorg Ter Elst in Duffel.





Ook bij Reynaers Aluminium uit Duffel, dat eerder al subsidies ontving van het fonds, zijn ze tevreden over de aanpassing. "Door meer medewerkers een alternatieve vervoersmogelijkheid te bieden, kan de mobiliteit verbeteren en wordt de regio ook aantrekkelijk voor medewerkers die niet over een auto beschikken. Zo is bij Reynaers het aantal medewerkers dat met de fiets naar het werk komt in vijf jaar gestegen van 39 naar 120. Een tachtig medewerkers carpoolen op regelmatige basis. We blijven steeds kijken hoe we onze mobiliteit kunnen verbeteren en of we gebruik zullen maken van het Pendelfonds", zegt Ellen Loosen.





"Deze nieuwe aanpak biedt geweldige opportuniteiten voor onze bedrijven", benadrukt Sofie Joosen (N-VA), Vlaams parlementslid en schepen in Duffel. Zij heeft in het parlement de kwestie ter sprake gebracht. "Met de fietsostrade op ons grondgebied (Antwerpen-Brussel, red.) kan het gebruik van fietssnelwegen makkelijk worden ingepast in de projecten. En bovendien worden, na toepassing van een nieuwe methodologie, Duffel en Sint-Katelijne-Waver nu wel als filegevoelig gebied beschouwd. Verhoogde slaagkansen voor onze lokale projecten dus", besluit Joosen.