Wedstrijd voor (h)eerlijke producten 15 juni 2018

Putte, Sint-Katelijne-Waver en Duffel organiseren de fairtrade Ecocyclo-wedstrijd. De winnaar mag in oktober een winkelkar vullen met (h)eerlijke producten. Deelnemen kan nog tot 21 september. Je koopt de Fair Trade Ecocyclo-brochure voor 2 euro in een van de verkooppunten. Bij de brochure krijg je een fietswimpel. Het volstaat om langs een stopplaats uit de Fair Trade Ecocyclo-route een originele foto te nemen met de fietswimpel in beeld. Door de foto te delen met de hashtag #PutteTraptFair kom je in aanmerking voor de prijs. (AVH)