Watersportbeurs in zwembad 25 januari 2018

Het gemeentelijk zwembad is deze zaterdag het decor van een watersportbeurs. Van 13 tot 16.30 uur kan je er kennismaken met de Duffelse watersportclubs en hun sportaanbod. Van 13 tot 14.30 uur stellen de duikclubs zich voor. Avontuurlijke Duffelaars kunnen ineens ook een duik wagen in het zwembad. Van 15 tot 16.30 uur kan je al spelend of zwemmend kennismaken met de zwemscholen. De scholen hebben een aanbod voor kleuters, kinderen en volwassenen. Je betaalt voor de watersportbeurs het gewone toegangstarief voor het zwembad. (AVH)