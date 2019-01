Wasbeer bijt 4 kippen en 1 haan dood en laat zich vangen Antoon Verbeeck

28 januari 2019

15u23 1 Duffel VOC Neteland, een dierenopvangcentrum uit Herenthout, rukte zondag uit naar de Waarloossteenweg in Duffel voor een wel heel speciale opdracht: een wasbeer in een kippenhok ophalen. Waar het dier vandaan komt, is onbekend.

“Onze buurvrouw alarmeerde ons zondagmorgen dat onze kippen dood in het hok lagen. Toen we een kijkje gingen nemen zagen we een wasbeer. We dachten eerst dat het een das was”, vertelt Nadine Boeykens. “Een wasbeer is een exoot”, vertelt Celeste Dillen van VOC Neteland. “We waren dan ook verbaasd dat over de oproep”, vertelt Celeste Dillen van VOC Neteland. “Het dier ziet er schattig uit, maar kan best gevaarlijk uit de hoek komen. Met een net en zware werkhandschoenen, waar zijn tanden niet door kunnen komen, hebben we hem uiteindelijk kunnen vangen. Hij zat daar op zijn gemak en was niet van plan om met ons mee te gaan. Ondertussen had hij al vier kippen en de haan opgegeten. Het konijn in het hok liet hij ongemoeid.” De wasbeer verhuist deze week nog naar een dierenopvangcentrum van Opglabbeek. “Daar hebben ze meer ervaring met wasberen. Voor ons is het nog maar de tweede maal dat we in contact komen met deze diersoort”, klinkt het bij VOC. De laatste jaren zijn er steeds meer aanwijzingen dat de wasbeer zich in het wild voortplant in Vlaanderen. “Maar spijtig genoeg worden ze in ons land ook illegaal gehouden. Wij vermoeden dat dit exemplaar ergens ontsnapt is.” In dierenpark Planckendael zijn ze alleszins geen wasbeer kwijt.