Warm IngeDuffeld brengt 5.779,67 euro op voor Jeugdzorg Ter Elst Antoon Verbeeck

06 februari 2019

Op zaterdag 12 januari organiseerde de gemeente het winterevenement Warm IngeDuffeld. De verkoop van drank bracht maar liefst 5.779,67 euro op. Dit bedrag gaat naar Jeugdzorg Ter Elst, dat actief is in de zorg voor jongens en meisje met gedrags- en emotionele moeilijkheden. Bij Jeudgzorg Ter Elst loopt nu een poll over de bestemming van deze extra middelen. De voorstellen moeten de jongeren rechtstreeks ten goede komen, duurzaam zijn en buiten de gesubsidieerde werking vallen.

Tijdens het winterevenement kon je ook deelnemen aan de Fluo Fun Run, een ludieke loopwedstrijd, georganiseerd door Blueberry Jam vzw. De 383 lopers schonken met hun deelname ieder 5 euro aan Hippo&Friends, een onderzoeksfonds van de KU Leuven voor Diabetes type 1. In totaal ging het om bijna 2.000 euro.