Wandeling neemt je mee naar Winterse Vertellingen Antoon Verbeeck

10 januari 2019

Verschillende Duffelse verenigingen organiseren op zaterdag 19 januari de Winterse Vertellingen. Het is een activiteit die, onder impuls van Volkskunstgroep De Moeffeleer reeds meerdere jaren bij het begin van het nieuwe jaar op de agenda staat. Dit jaar gaan alle vertellingen door in Duffel-Oost. Starten kan vanaf 18 uur in de benedenzaal van de bib. Daarna vertrekken de wandelaars voor een korte wandeling langs de verschillende locaties waar er verteld wordt. Er zijn vertellingen voorzien voor jong en oud. Om 22 uur eindigen de wandelingen. Om deel te kunnen nemen, betaal je 1 euro.