Vrouw steekt ex neer na ruzie over dochter VECHTPARTIJ IN STATIONSBUURT LOOPT HELEMAAL UIT DE HAND

01 april 2019

22u13 0 Duffel Een 26-jarige vrouw is officieel in verdenking gesteld van poging doodslag in Duffel. Zondag ging ze aan het Stationsplein haar 35-jarige ex-man te lijf met een mes toen ze haar zoontje kwam ophalen. De twee hadden ruzie omwille van het omgangsrecht. Het slachtoffer kreeg een messteek in de buik en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De stationsbuurt in Duffel werd zondagavond rond 18 uur opgeschrikt door een hevige vechtpartij. Die ontstond volgens enkele omwonenden voor een van de appartementsgebouwen in de Hermansstraat. Later zette die ruzie zich verder in de buurt van het station. "Plots werd ik opgeschrikt door sirenes en zag ik vanuit het raam allemaal zwaailichten", vertelt buurtbewoner Lucas. "Op het bankje voor het station lag er een persoon."

Die persoon bleek later een 35-jarige man uit Duffel te zijn. Kort daarvoor werd hij aangevallen door zijn vroegere echtgenote. De 26-jarige was haar ex te lijf gegaan met een mes. De man kreeg een messteek in de buik en raakte daarbij zwaargewond. Hij verloor heel wat bloed. "De dokter en verplegers waren druk bezig. Er bleven ook maar ziekenwagens arriveren. Pas een hele tijd later werd hij overgebracht naar het ziekenhuis." De twintiger ligt momenteel nog steeds in het ziekenhuis. Zijn toestand is intussen wel stabiel.

Opgewacht

Voorlopig wordt het motief verder onderzocht. Volgens enkele bronnen was de aanleiding een discussie over het omgangsrecht. De twee zouden hierover al een tijdje ruzie hebben gehad. De feiten van zondag vonden ook plaats toen de ex-vrouw samen met haar nieuwe partner (28) haar dochter kwam ophalen bij haar ex. Naar verluidt werden ze opgewacht door haar ex-partner en zijn drie broers tussen de 25 en 30 jaar oud. Er ontstond een gevecht waarbij iedereen klappen uitdeelde én ook moest incasseren. Hierop zou de vrouw het mes hebben genomen en de messteek hebben uitgedeeld.

Contactverbod

De twee broers van het slachtoffer raakten volgens het parket lichtgewond en moesten ook verzorgd worden, net zoals de nieuwe partner van de 26-jarige vrouw. Ook hij moet enkele rake klappen incasseren. Intussen stelde de politie een perimeter in en werd de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket ingelicht. Die stuurde het labo ter plaatse voor verder sporenonderzoek. Ruim twintig uur later werd niet enkel de vrouw, maar ook haar nieuwe partner voor onderzoeksrechter Philippe Van Linthout gebracht. "Beiden werden in verdenking gesteld voor poging doodslag, maar werden vrijgelaten onder voorwaarden", meldt het parket. "Ze kregen onder meer een contactverbod."

Het onderzoek naar de juiste omstandigheden worden volop verder gezet door de recherche van de lokale politiezone Bodukap. Het slachtoffer kon voorlopig nog niet worden verhoord.