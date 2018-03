Vrijwilligers voor nieuw buurthuis gezocht 09 maart 2018

02u49 0

Het nieuwe buurthuis in de Lindenlei zoekt vrijwilligers die de wekelijkse spelmomenten voor de kinder- en meisjeswerking mee willen begeleiden. Het buurthuis biedt een vrijetijdsaanbod op maat voor de kinderen en jongeren uit de wijken Hogevelden en Acacialei. Op woensdag is er van 14 tot 16 uur een kinderaanbod met onder andere gezelschapsspelletjes spelen en verkleedpartijen. Donderdagavond van 17 tot 19 uur is het de beurt aan de meisjes, en woensdag- en vrijdagavond zijn tieners en jongeren welkom om vrijblijvend deel te nemen aan activiteiten. Wie de jeugdopbouwwerker een handje wil helpen, mag contact opnemen met het vrijetijdsloket van de gemeente. (AVH)