Vijfde AED-toestel is voor sportcentrum Mijlstraat 27 februari 2018

Sinds de krokusvakantie is de gemeente Duffel een AED-toestel rijker. Het nieuwe toestel hangt in sportcentrum Mijl, op de kantinemuur van KVV Duffel, en is zowel voor de leden van de voetbalclub als voor voorbijgangers beschikbaar. Met dit vijfde gemeentelijke AED-toestel hoopt de gemeente de reddingskansen van mensen die plots getroffen worden door een hartfalen, te verhogen. "Tijdens trainingen en wedstrijden lopen hier heel veel sporters en supporters rond. Het is een grote geruststelling te weten dat we in nood voortaan een beroep kunnen doen op een AED-toestel. We zullen met onze trainersstaf zeker bekijken wanneer we een opleidingssessie kunnen inplannen", reageert secretaris van KVV Eugeen Couwels.