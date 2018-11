Verlaten ziekenhuis decor voor rampoefening ‘Slachtoffers’ woonzorgcentra geëvacueerd na geënsceneerde brand in AZ Sint-Maarten Tim Van der Zeypen

16 november 2018

13u00 5 Duffel Vier woonzorgcentra deden vrijdag een rampoefening in het verlaten AZ Sint-Maarten, campus Rooienberg in Duffel. “Op die manier konden de centra en de hulpverleners elkaar beter leren kennen en beter afgestemd raken op elkaar”, luidt het. Zaterdag is het de beurt aan de ziekenhuizen.

Met de verhuis van het AZ Sint-Maarten in Duffel naar het nieuwe gebouw in Mechelen, kwam het ziekenhuis langs de Rooienberg leeg te staan. “Een ideale en unieke locatie om een oefening tussen de hulpdiensten, ziekenhuizen en woonzorgcentra te houden”, vertelt Vanessa De Backer van de Dienst noodplanning van de Antwerpse provinciegouverneur. Vrijdagochtend rond 8.30 uur begon de oefening. De oefening richtte zich voornamelijk op vier woonzorgcentra in de provincie. In onze regio namen onder meer Zonneweelde in Rijmenam en De Vaeren in Rumst deel. De oefening kreeg de naam: ‘Benidorm’.

Volgens het scenario van de oefening ontstond er in een van de kamers van het WZC een brand met een hevige rookontwikkeling. “Hierdoor moest er zogezegd worden geëvacueerd. “Regelmatig oefenen is de enige manier om als woonzorgcentrum, ziekenhuis of hulpdienst goed voorbereid te zijn op een noodsituatie. Tijdens die oefeningen kunnen de evacuatieprocedures worden getest en kan de samenwerking tussen iedereen beter op elkaar worden afgestemd.”

144 vrijwilligers

Na de evacuatie van de zogenaamde slachtoffers werden ze opgevangen in een onthaalcentrum. Op die manier werden ook de medewerkers van het Psychosociaal Hulpverlening (PSH) Waterkant betrokken in de oefening. In geval van crisissen of incidenten worden zij opgeroepen om zich te ontfermen over de bekommernissen van geëvacueerden. Aan de oefening namen in totaal zo’n 144 mensen deel. Naast de medewerkers van het PSH Waterkant waren er nog tien leden van Hulpverleningszone Rivierenland en zeventig figuranten actief. “Dat waren mensen van Parker Hannifin Manufacturing in Boom”, klinkt het nog bij De Backer. “Zij deden dit in kader van een teambuildingdag en hadden ons zelf aangeschreven met de vraag of we bij het uitvoeren van een rampoefening nog vrijwilligers zochten.”

De rampoefening zal nu eerstdaags geëvalueerd worden. Zaterdag zal er opnieuw geoefend worden in het inmiddels verlaten ziekenhuis in Duffel. Aan de oefening nemen onder meer de ziekenhuizen van Lier en Bonheiden deel. Ook de politie en het gerecht zullen deelnemen aan de oefening.

