Verkrachting riskeert 18 maanden voorwaardelijk TVDZM

11 december 2018

14u45 0 Duffel Het openbaar ministerie heeft een celstraf gevorderd van achttien maanden met probatie-uitstel tegen een jongeman uit Duffel. De man stond terecht voor verkrachting.

Zijn slachtoffer kende hij al een tijdje. Zij was kort voor de feiten nog op bezoek geweest bij beklaagde. In oktober 2017 bezocht ze de jongeman samen met een vriend.



“Er werd drugs gebruikt, wat later vertrokken ze”, luidde het in de vordering van het parket. “Niet veel later stelde het slachtoffer vast dat ze haar gsm-toestel was vergeten. Hierop trok ze opnieuw, maar deze keer alleen, naar de woning van de jongeman.”



Eens binnen greep de jongeman zijn slachtoffer vast en sleurde hij haar naar de slaapkamer. Daar trok hij ook zijn broek uit.



“Datzelfde probeerde hij ook te doen bij zijn slachtoffer. Alleen lukte dat niet”, aldus het parket nog. “Vervolgens dwong hij de vrouw tot orale seks.”



Het parket vond de feiten voldoende bewezen en vorderde een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel. De verdediging ontkende de feiten. “Alles is gebeurd met wederzijdse toestemming. Er is niets tegen haar zin gebeurd”, aldus de raadsvrouw van beklaagde Evelien Jacobs. Zij vroeg de vrijspraak. Vonnis op 3 januari.