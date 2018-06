Verdachten ziekenhuisbende blijven aangehouden 13 juni 2018

Alle zeven verdachten van de dievenbende die diefstallen pleegde in ziekenhuizen in heel België blijven in de cel. Ze werden eind vorige week samen met nog drie anderen opgepakt door de politie en het gerecht. De tien, vooral vrouwen, worden verdacht van een vijftigtal feiten. Het ging onder meer over winkeldiefstallen maar ook over de diefstallen van bankkaarten van oudere ziekenhuispatiënten. Van verschillende slachtoffers werd geld gestolen. Bij een iemand zelf liep de schade op tot 20.000 euro. Een verdachte werd na verhoor opnieuw vrijgelaten, twee anderen kregen van de onderzoeksrechter voorwaarden opgelegd. Alle verdachten moesten gisteren voor de raadkamer verschijnen. Na beraad besliste de voorzitter om de aanhouding voor alle zeven te handhaven. Het onderzoek gaat momenteel volop verder.





Raadsmannen Frédéric Thiebaut, Dieter Van Hemelryck en Saïd Aboulakil, wilden liever geen commentaar kwijt over de zaak. Zij wachten het onderzoek verder af. (TVDZM)