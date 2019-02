Uitbater liet cocaïne toe in zijn café, parket eist celstraf van tien maanden TVDZM

06 februari 2019

16u00 1 Duffel Steve D. (41) riskeert een celstraf van tien maanden effectief. De voormalig uitbater van een café in Duffel stond terecht voor het openlijk toestaan van cocaïnegebruik in zijn café. Zelf ontkent hij alle betrokkenheid.

Via een gerechtelijk onderzoek van politiezone Bodukap bleek dat D. In zijn café een drugsdealer toeliet om cocaïne te verhandelen. Hierop volgden observaties en een huiszoeking in het café. Het vermoeden van het gerecht werd bevestigd. “Een buurman vertelde de politie dat er drugs werd gebruikt”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Bij de verhoren van klanten, bleek dat de lijntjes cocaïne soms openlijk op de toog lagen en werden aangeboden door de cafébaas.”

De 41-jarige uitbater greep nooit in. In de loop van het verdere onderzoek werden ook verschillende afnemers van de drugsdealer verhoord. Allen vertelden hetzelfde. “Als je het café binnen kwam, vroeg men vaak eerst of je drugs nodig had in plaats van te vragen hoe het met me ging”, vertelde een afnemer en klant van het café bij zijn verhoor.

8.000 euro boete

Na zijn arrestatie en bij het verhoor van de politie verklaarde D. dat hijzelf af en toe cocaïne gebruikt maar niet wist dat er cocaïne werd gedeald in zijn café. “Ongeloofwaardig”, oordeelde de aanklaagster tot slot. Zij hield rekening met het strafregister van de veertiger. Zo liep hij al twee veroordelingen voor een diefstal en kreeg hij al een opschorting voor drugsfeiten. Naast een celstraf van tien maanden werd er ook nog een geldboete geëist van 8.000 euro effectief.

Op zitting kwam de veertiger deels terug op die verklaringen. “Ik heb nooit gezegd dat ik cocaïne gebruik”, klonk het. “Ik gebruik het ook niet.” Een drugstest op zitting gaf hem ongelijk. In zijn urine werden sporen van cocaïne en cannabis aangetroffen. “De politie heeft valse getuigenissen opgeschreven”, klonk het nog. “En waarom heb ik geen klacht ingediend bij Comité P? Het zou toch niets uithalen.”

Het café is momenteel in faling, de man verhuisde vanuit Duffel naar Antwerpen. Hij vroeg de vrijspraak aan rechter Suzy Vanhoonacker. Of zij hierop zal ingaan, weten we op 27 februari.