Tweedehandsverkoop bib brengt 2.775 euro op Antoon Verbeeck

08 november 2018

09u36 1

De tweedehands cd- en boekenverkoop van de bibliotheek, de Duffelse Adviesraad voor Internationale Solidariteit (DARIS) en Oxfam Wereldwinkel bracht in totaal 2.775 euro op. De volledige opbrengst gaat dit jaar naar de vzw Adoptie Sri Lanka voor het jaarlijkse schriftpakkettenproject. “Met de opbrengst helpen we schoolgaande kinderen uit arme gezinnen in Sri Lanka. In december geven we aan elke leerling een aangepast schriftpakket, een waardevolle studiehulp”, zegt de Duffelse Linda Stabel, voorzitter van vzw Adoptie Sri Lanka.