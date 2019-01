Tweede Fluo Fun Run: 383 deelnemers en 2.000 euro voor goede doel Els Dalemans

13u48 0 Duffel De tweede editie van de ‘Fluo Fun Run’ lokte zaterdagavond 383 deelnemers naar Duffel. Zij zamelden samen al sportend zo’n 2.000 euro in voor het goede doel.

“De Fluo Fun Run is een loopwedstrijd bij valavond, een tocht van 5 kilometer door de straten van Duffel. We vroegen ook dit jaar weer aan alle lopers om hun meest blitse en fluorescerende outfit aan te trekken. En dat is goed gelukt, we hebben enkele sportievelingen gezien die echt alles uit de kast hadden gehaald om op te vallen”, zegt Dimitri Op de Beeck van organisator Blueberry Jam.

“Het evenement is ook nu weer heel vlot en veilig verlopen, en de combinatie met de winterprogrammatie van de gemeente Duffel werkt enorm goed. We zamelden ook nu weer geld in voor het goede doel: per deelnemer schenken we 5 euro aan het Hippo & Friends-fonds van KU Leuven om het onderzoek naar diabetes type 1 te steunen. Met alweer zo’n mooie opkomst en bijhorende cheque willen we van de ‘Fluo Fun Run’ graag een jaarlijkse traditie maken.”