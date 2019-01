Tweede editie Warm IngeDuffeld met muziek, hapjes en ludieke loopwedstrijd Antoon Verbeeck

07 januari 2019

14u45 0

Het plein aan de G. Van der Lindenlaan wordt deze zaterdag ingepalmd door de tweede editie van Warm IngeDuffeld. Duffelaars mogen zich verwachten aan een feestelijk winterevenement met hapjes, drank en animatie. “In 2018 gingen we voor een gloednieuw concept en mochten onze Duffelaars getuige zijn van een schitterend, gezellig en feestelijk winterevenement”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “Ook in 2019 maken we er een knaleditie van met een energiek klankenbuffet, een DJ-booth en hippe foodtrucks.” Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo is er een verwarmd palettenterras, een nostalgische draaimolen en een winterkiosk met dj-booth. Om 16.30 uur brengt dj Stefan zijn kinderdisco-show. Bij valavond kan je deelnemen aan de Fluo Fun Run, een ludieke loopwedstrijd georganiseerd door Blueberry Jam vzw. Vanaf 20.30 uur gaat het feestje verder aan de muziekdoos met de band The Fabiola Fun F*ckers en dj-drummer Michael Schack. “We zetten het nieuwe jaar feestelijk in met een traktatie van de gemeente”, licht schepen van feestelijkheden Lili Stevens (CD&V) toe. “Tussen 19.30 en 20.30 uur kan je aan het drankstandje je wisselbeker laten vullen. Neem je Duffelbeker mee van thuis of koop er eentje aan voor 1 euro aan de eco-stand van jeugdzorg Ter Elst.” Het feest start om 16 uur en eindigt om 0.30 uur. Warm IngeDuffeld werd vorig jaar door het gemeentebestuur in het leven geroepen als vervanger van de traditionele kerstboomverbranding, dat door de gemeente als milieuonvriendelijk werd bestempeld.